Vaches nourries à la bière : quelles caractéristiques la boisson donne-t-elle à la viande ?

Vache-ment surprenant ! L’agriculteur que nous avons rencontré prépare le repas de l’une de ses vaches avec de la bière. La scène est complètement surréaliste et pourtant, ce mélange est bien réfléchi.

Hugues Derzelle, éleveur de vaches, nous explique ce qui compose ce mélange : " Un peu de pulpe. De la pulpe de betterave qui est une source d’énergie lente. Du tourteau de lin, qui est une source de protéines et de graisse noble. De la céréale, ici en l’occurrence il s’agit de l’escourgeon, pour une énergie rapide ". Chaque jour, la même vache reçoit ce mélange insolite. Il s’agit là, sans doute, de la seule vache nourrie de cette façon en Belgique. L’intérêt de ce régime alimentaire serait multiple. " L’animal va continuer à faire du muscle, avec tous les autres ingrédients. Et les bières vont contribuer à faire le gras. C’est ce gras, qui in fine, va surtout donner une saveur particulière à la viande. Dans la viande, on a aussi tout un cortège de protéines et de levures, qui vont, elles, aider l’animal à faire plus de muscle. Donc la bière nous permet de faire plus de muscle et plus de graisse ".

Quel goût cette viande peut-elle avoir ?

Elle a l’air en tout cas d’apprécier. Elle semble aussi faire des jalouses avec ses quatre litres de bières quotidiens. Quatre mois plus tard, nous retrouvons cette vache, enfin… L’un de ses morceaux… Deux kilos de ses entrecôtes. La viande d’un rouge foncé semble être bien garnie de gras. Un comité d’experts va la déguster pour nous. Quel goût cette viande peut-elle avoir ? Quelle caractéristique la bière peut-elle bien lui avoir donné ? Verdict !

Philippe Mattart, directeur général de l’Apaq-W : " Si on ne m’avait pas dit qu’elle avait été nourrie avec de la bière, je ne l’aurais pas deviné. Maintenant, le fait qu’elle a été nourrie à la bière a un impact probable. D’abord sur la tendreté de l’animal, sur le persillage de la viande et évidemment sur le goût. Cela ne goûte pas la bière, mais le fait que le goût soit très prononcé est probablement influencé par la présence de bière dans l’alimentation ". " C’est très goûteux, le gras est bien affiné " explique Loic Pierard, chef du restaurant LO’riginal à Chimay. Pour Antoine Clinquart, Professeur à l'Université de Liège - Spécialiste de l'alimentation et de la viande bovine : " Le goût est un peu plus prononcé. On ne va pas dire fort, mais plus prononcé en tout cas. Cela apporte une petite touche finale mais on peut arriver à une viande de qualité, juteuse et présentant un beau persillé sans utiliser de la bière. Ici, on apporte une petite touche supplémentaire ".

En effet, d’autres aliments sans alcool peuvent engraisser une vache tout aussi bien. Le premier atout de la bière est indéniablement son côté original et typiquement belge. Et ça, d’un point de vue marketing, c’est sûr, ça fait un effet bœuf.