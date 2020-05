Vacances : le rush sur les gîtes de Wallonie ?

Tourisme en Ardenne : un rush sur les réservations - JT 13h - 07/05/2020 Faire du tourisme, partir en vacances, on rêve tous de pouvoir bouger un peu plus mais on ne sait toujours pas ce que l'on pourra faire. Par prudence, de nombreux citoyens réservent des gîtes en Belgique. La demande est grande, l'offre n'est pas extensible.