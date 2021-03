Vacances de Pâques, le rush sur l'hébergement wallon ?

Les Ardennes et surtout Durbuy attirent les touristes durant les vacances de Pâques.

Ruée vers les Ardennes pour les vacances de Pâques - On n'est pas des pigeons (52/183) -...

Ruée vers les Ardennes pour les vacances de Pâques - On n'est pas des pigeons (52/183) -... Les Ardennes et surtout Durbuy attirent les touristes durant les vacances de Pâques.

Du côté des "Gîtes et chambres d’hôtes de Wallonie", le taux d’occupation tourne actuellement autour de 76% (81% pour les gîtes, 46% pour les chambres d’hôtes). C’est surtout la première semaine des vacances qui est la plus prisée.

Dans la région de Durbuy, par exemple, tous types d’hébergement confondus, on affiche déjà presque complet pour la première semaine des vacances, la deuxième étant un peu moins chargée pour le moment. Et dans les installations de "glamping" du parc Adventure Valley à Durbuy, on atteint déjà un taux de réservation de 85 à 90% pour ces vacances de Pâques.

Si un peu partout il reste de la place, pour avoir une liberté de choix et trouver des prix abordables, il ne faut pas tarder à réserver.