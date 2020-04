Vacances : contrairement à la Côte, la Wallonie ne craint pas l'engorgement

Et nos interlocuteurs insistent : les lieux de vacances seront aménagés dans le respect des normes sanitaires.

Il faut savoir que, au total, le secteur wallon de l’hébergement dispose de quelque 70.000 lits, dont 23.000 rien que pour les gîtes. Autant dire que, à première vue, on ne risque pas la saturation, au contraire de ce qui pourrait se passer à la mer du Nord. " Si tous les Belges décident de venir en même temps en Wallonie, explique Pierre Coenegrachts, il est clair que les infrastructures pourraient ne pas répondre. Mais si les séjours s’étalent sur deux mois, il n’y aura pas de soucis… "

Encore temps de réserver ?

Est-ce pour autant le bon moment pour réserver ?

Il est probablement déjà un peu tard !

" Pour les gîtes avec piscine capables d’accueillir les grands groupes, il est probablement déjà un peu tard. Mais il reste encore de la place dans les gîtes familiaux plus petits et plus traditionnels ", explique Michaël Deprez, des Gîtes de Wallonie.