Une vie 100% gratuite, c'est possible !

Meubler une pièce sans dépenser un euro en moins de 24h, en comptant sur la solidarité, via des sites de dons, d’échanges de services, des petites annonces, des donneries: un défi concret que se sont lancé Anne et Gaudry.

Une chambre de bébé à 0 euros - On n'est pas des pigeons (1/1) - 18/03/2021 Un défi réussi grâce à l'économie du gratuit.

De la solidarité à l'anti-gaspi

Le recyclage, le troc, le prêt, les dons : des pratiques qui ont de plus en plus le vent en poupe ! Si, au départ, ces élans étaient destinés à aider les personnes en situation de précarité, aujourd’hui toutes les catégories de population sont concernées par le phénomène. Ce mouvement autrefois plus marginal se développe depuis une dizaine d’années, rattrapé par les valeurs d’écologie, d’entraide, de solidarité et une volonté d'éviter de surconsommer et de gaspiller.

Rien de neuf fait gagner de l'argent

Certains en font même un mode de vie et n’achètent presque plus rien de neuf. Une manière de “gagner” de l'argent, qui tend à se répandre grâce aux réseaux de quartier, mais aussi via les réseaux sociaux, qui permettent de connecter plus de personnes aux besoins complémentaires. Car souvent, cela arrange aussi le donneur qu’un bénéficiaire vienne chez lui chercher des objets dont il n’a plus usage et qui encombrent sa maison.

Défi relevé

Florine et Dylan seront parents dans quelques mois, et la chambre réservée au bébé est encore entièrement vide. L’acquisition d’une chambre complète neuve leur coûtera entre 159 et 559 euros minimum. Possible de la meubler gratuitement? Moins de 24h ont suffi. Passage par une donnerie, messages à l'attention de groupes de dons sur les réseaux sociaux, petites annonces sur les sites de seconde main. Récolte: un lit, une armoire, une table à langer, en bois. Et aussi des vêtements, langes, lait de croissance, jouets, peluches, et objets de déco. Pas mal du tout. Défi réussi ! Bébé peut arriver !