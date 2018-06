Une tente pas comme les autres ou quand le camping fait un carton

Loger dans une tente pour quelques jours lors d’un festival rock en été, quoi de plus normal. Mais il y a plus original, loger dans une tente en carton: Kartent est un produit développé par une start-up hollandaise. Elle est en vente sur internet au prix de 49,95 euros.

Disons-le d’emblée: pour se rendre à un festival, la tente en carton pliée prend beaucoup de place, elle n’est pas facile à transporter. Le concept est clairement plus adapté, par exemple, à la création d’un vrai camping en carton agencé par les organisateurs d’un festival qu’à une utilisation individuelle. Mais si vous voulez, une tente "jetable" temporaire pour installer dans votre jardin, elle peut aussi faire l'affaire...

Qu’à cela ne tienne, on a quand même débarqué avec notre tente en carton au camping de l’Inc’Rock festival qui se tenait début mai à Incourt dans le Brabant Wallon. Le montage de la tente n’est pas trop compliqué mais il vaut quand même mieux s’y prendre à deux, c’est plus facile!

Impressions grandeur nature

Une fois la tente en carton est installée, Alexandre Mariaul, responsable du camping à l’Inc’Rock, livre ses premières impressions : " Je les ai déjà vues quelques fois dans les festivals, je trouve que c’est une très bonne initiative et que ça devrait être de plus en plus présent dans nos campings… Ce n’est pas encore très répandu, je pense que c’est un produit qui est difficile peut-être à mettre en place, peut-être à transporter aussi… " Mais il y voit de prime abord un avantage : "En tant que responsable du camping, je sais que c’est très ennuyant chaque année de ranger le festival, plein de tentes qui traînent alors c’est peut-être une bonne manière de pouvoir recycler et aussi, à l’installation, ça nous permettrait peut-être de pouvoir organiser notre camping comme nous on voudrait et pas comme les campeurs le décident."

Un village de tentes en carton ? "Ca pourrait être très intéressant et pas forcément un village complet dans tout le camping mais juste faire une zone spéciale pour amener les campeurs à apprécier le produit et à l’expérimenter".

Et du côté des festivaliers campeurs de l’Inc’Rock, on hésite pas à l’expérimenter, à l’intérieur de la tente, les jeunes sont plutôt enthousiastes : " Il fait assez sombre ", "En plus il fait pas trop chaud là-dedans ", "Y a moyen au moins de mettre trois personnes dedans, donc c’est bien… ", "Ça a pas l’air de l’extérieur mais à l’intérieur y a beaucoup d’espace", "C’est super !" " Et puis c’est plus écologique".

L’atout recyclage

Ecologie et recyclage restent les principaux arguments mis en avant par les promoteurs de cette tente en carton. En effet, en fin de festival le camping ressemble souvent à un champ de bataille où beaucoup de tentes sont laissées à l’abandon par les festivaliers, comme le confirme Alexandre Mariaul : "Elles sont soit abîmées, soit ils ont pas envie de la ramener, ou alors elle est vraiment dégueulasse... Là au moins, la tente en carton, on pourrait la mettre dans la bonne poubelle, pas dans les encombrants, parce que le problème c’est aussi le tri, alors c’est peut-être un bonne manière de pouvoir recycler…"