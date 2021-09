Une technique make-up de pro pour camoufler un tatouage

Laetitia et un fond de teint super couvrant - On n'est pas des pigeons (110/183) - 14/09/2021 Dans l'espace Beauté, Laetitia teste un fond de teint présenté comme super couvrant. Il pourrait donc de ce fait cacher les tatouages et le décalcomanies. Tests et résultats sont assez prometteurs même s'ils n'atteignent pas la perfection.