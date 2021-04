Une star chez vous

L'appli Cameo: starlettes et tarifs - On n'est pas des pigeons (70/183) - 27/04/2021

L'appli Cameo: starlettes et tarifs - On n'est pas des pigeons (70/183) - 27/04/2021 Une appli américaine intitulée Cameo permet, contre monnaie sonnante et trébuchante, de recevoir un message vidéo personnalisé émanant d'une star. Ou plutôt, d'une starlette assez souvent, américaine assez souvent aussi.

Une vidéo de Chuck Norris a fait le buzz début janvier 2021. On y voyait l'acteur souhaiter bonne année aux Corses , et soutenir par la même occasion l'association des commerçants de Bastia. Une vidéo amusante, certes, mais certainement pas gratuite . L'acteur américain vend en effet des messages personnalisés payants sur le site Cameo . Pour cette intervention filmée de Chuck Norris, l'association corse a déboursé 369 euros, le tarif indiqué sur sa page .

Comme il l'explique: "Si on veut faire ça, c'est qu'il faut pratiquement dans tous les cas donner son numéro et son adresse mail à la personne. On s'expose à des ennuis par la suite."

Comment s'y prendre ? D'abord, il faut s'inscrire - le site est tout en anglais - , puis on se dirige vers les célébrités à moins de 150 dollars. De quoi rester raisonnable. A ce prix, c'est plus compliqué de trouver l'oiseau rare. Par exemple, Danny Trejo (acteur, producteur et boxeur américain, connu pour ses rôles dans Desperado, Une nuit en enfer, Animal Factory, Heat et les séries X-Files, Monk, Bones, Desperate Housewives, Breaking Bad, ou encore Dynastie).

Un message vidéo de sa part coûte 102 euros. On écrit le message de maximum 250 caractères. Pour ce montant, il faudra attendre sept jours pour le recevoir. Pour un délai de 24 heures, sont ajoutés 50 euros supplémentaires. Quand on ajoute les 7 euros de frais de service, l'addition se chiffre à 161 euros (comparés aux 102 euros annoncés). Un mail arrive alors communiquant le lien vers la vidéo. Possible alors d'en profiter ou de l'offrir à celui à qui vous le destinez.