Une pièce de théâtre gratuite pour les personnes seules le soir de Noël

Théâtre du coeur avec Daniel Hanssens - On n'est pas des pigeons (172/183) - 20/12/2021 En matière de solidarité, un autre homme nous a rejoints ce soir. Il s'agit de Daniel Hanssens, sans doute l'un des comédiens le plus connu du théâtre belge. Au Centre Culturel d'Uccle, la pièce "Venise sous la neige" sera jouée du 18 au 31 décembre. Et, le 24 décembre au soir, cette pièce sera accessible gratuitement via les CPAS. C'est une opération spéciale de théâtre du coeur qui a lieu chaque année le 24 au soir .De plus, Daniel Hanssens offre un scoop aux Pigeons: la série "Ennemi public", dans laquelle il joue, aura bientôt une saison trois.