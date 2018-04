Une pharmacie de garde facture un supplément de 20€ pour une boîte de suppositoires à 3,45€

Le médicament que vous allez chercher a été prescrit par un médecin que vous êtes allés voir en urgence. Ou le pharmacien estime qu’il s’agit d’une urgence. Exemple : si vous souffrez d’une maladie chronique et que votre chien a avalé vos cachets. Dans ces cas, l’honoraire de garde est fixe : il s’élève à 5,24 euros. Et le patient ne paie rien! Comme il s’agit d’une urgence, le montant est intégralement pris en charge par l’INAMI.

