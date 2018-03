Une panne Proximus qui a paralysé le réseau... et dont certains ont profité

Nous sommes tous victimes d’appels intempestifs qui nous proposent des offres exceptionnelles. On s’en méfie naturellement. Par contre, les escrocs ont compris qu’ils pouvaient jouer de notre colère ou de notre curiosité face à cette situation et ils en profitent pour nous faire miroiter une compensation.

Et ils font souvent preuve d’une grande réactivité... Il y a quelques semaines, Proximus a connu une panne qui a paralysé son réseau. L’entreprise a communiqué dans les jours qui ont suivi en annonçant un cadeau pour ses clients, sous la forme d’un accès gratuit à des films ou à des chaînes sportives.

Mais certains clients ont aussi reçu un appel téléphonique d’une personne se disant membre du service clientèle de Proximus. Lors de ce contact, il était fait référence à la panne et on leur annonçait qu’ils avaient droit à une compensation financière. Le correspondant expliquait à son interlocuteur que pour en bénéficier, il devait communiquer son numéro de compte et ceci n’éveillait pas sa méfiance. Après deux jours, nouvel appel et à ce moment-là, le correspondant explique que le paiement va être effectué mais que la personne contactée doit cette fois prouver qu’elle est bien titulaire du numéro de compte qu’elle a communiqué. Pour ce faire, il l’invite à se munir de son digipass et il lui dicte une série de chiffres à introduire. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une arnaque... Mais pour vous rassurer, l’escroc insiste sur la sécurité du code PIN à ne jamais communiquer… Il demande le résultat fourni par le digipass. Ensuite, il remercie et confirme un versement rapide. Sauf que consultant le solde de son compte, quelques heures plus tard, le titulaire découvre qu’il a été débité d’une forte somme.

Comment ont-il pu procéder? L'une des hypothèses, c’est que lors du second appel, après avoir installé sur un smartphone ou une tablette l’application correspondant à votre banque, ils ont pu activer cette application via le code fourni lors du second appel.

424 dossiers ouverts en Belgique

Cette arnaque a fait de très nombreuses victimes. Actuellement, nous en sommes à 424 dossiers ouverts en Belgique. Voici donc quelques bons conseils :

Ne donnez jamais suite à une demande d’utilisation de votre Digipass et ne communiquez jamais d’information liée à cet appareil.

Ne donnez jamais suite aux demandes d’utilisation de sociétés de transfert de fond comme Western Union, Money Gram ou autres. Ces sociétés ne sont à utiliser que si vous connaissez personnellement le destinataire.

Ne vous fiez pas au numéro de téléphone qui s’affiche sur votre récepteur. Ce numéro a pu être aisément acheté sur internet.

Si vous êtes victime d’une arnaque de ce type, remplissez le formulaire sur le site Pointdecontact et rendez-vous ensuite auprès de votre poste de police locale pour y déposer plainte.