Une maison de cannabis ? Mais non, de chanvre !

Une maison en chanvre - On n'est pas des pigeons (131/183) - 13/10/2021 Une alternative face à la pénurie de matériaux dans le pays, c'est le chanvre dont on peut faire une maison comme nous l'explique Quentin Ceuppens. Le chanvre, ce n'est pas du cannabis, on ne le fume pas, mais on peut en faire des blocs de construction pour une maison. Les blocs de chanvre ont beaucoup d'avantages en matière de capacité thermique, régulation hydrique, résistance au feu et isolation acoustique. Résultat, une maison naturellement cocoon.