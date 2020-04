Une innovation qui devrait en intéresser plus d'un : une colonne de désinfection anti-vandalisme

Petite devinette : quel est le point commun entre un poêle et une colonne de désinfection qui distribue du gel hydroalcoolique ? A priori aucun… Pourtant une société belge en a trouvé un. Elle se nomme " Franco-Belge Europe " et elle fabrique des poêles en acier et en fonte depuis 1923.

Une success-story aussi originale que rare, en ces temps de crise.

Après quasi un siècle d’activité dans la poêlerie, il lui aura fallu une crise sanitaire pour se lancer dans cette nouvelle orientation surprenante.

Il faut dire que du temps, les responsables de cette fabrique de poêles, ils en avaient en cette période de crise. L’administrateur délégué de la société " Franco-Belge Europe " Ralph Vos raconte : " On est complètement à l’arrêt surtout que tous les pays sont touchés par cette crise. Tous nos vendeurs et importateurs sont fermés. "

A Couvin, au siège de la société, une vingtaine de personnes était à l’arrêt. Pour relancer les affaires, comme dans bien d’autres entreprises, ils se sont mis alors à chercher des idées. " C’était juste un brainstorming, il y a quelques semaines. On pourrait appeler ça un délire. C’est une idée qui est venue comme ça en discutant et puis voilà, on a contacté certains partenaires qui travaillent déjà pour nous et voilà, ça s’est mis en place comme ça. " En effet, ils ne partent pas de rien. Ils se basent sur leurs acquis et les matériaux qu’ils connaissent. C’est comme cela que l’on peut relier leur colonne de désinfection et les poêles. Ils sont l'une comme les autres faits de tôles en acier.