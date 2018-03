Une firme finlandaise vous propose de la luminothérapie... par les oreilles

La Belgique a connu cette année un hiver avec un taux de soleil historiquement bas... Entre le 1er décembre et le 30 janvier, au lever du soleil la Belgique a eu droit à 30 heures et 26 minutes d'ensoleillement. Or, la moyenne depuis 30 ans est de 103 heures...!

C'est pourtant habituel en hiver: les jours raccourcissent et donc notre exposition à la lumière aussi. Le manque de soleil nous fait sentir plus fatigués, plus déprimés et nous rend plus sensibles aux virus et autres microbes...

La luminothérapie dont l'efficacité n'est plus à prouver, est une des meilleures solutions pour pallier à ce manque de lumière. "Le principe est simple: il s'agit de baigner les patients dans une lumière blanche de forte intensité au moment où leur horloge biologique est le plus sensible, c'est à dire la matin", explique Robert Poirrier, neurologue et responsable du laboratoire du sommeil du CHU ULG.

Il existe plusieurs appareils de luminothérapie sur le marché mais un appareil hors du commun a retenu notre attention.

Le "Human Charger" par la firme Finlandaise Valkee. La particularité de cet appareil est qu'il fonctionne par les oreilles. Au lieu d'envoyer de la lumière dans les yeux, le "Human Charger" envoie de la lumière dans les conduits auditifs via deux lampes leds placées dans deux écouteurs. La firme recommande de l'utiliser tous les matins au réveil durant 12 minutes. Selon la firme Valkee: "Le cerveau humain est intrinsèquement sensible à la lumière. (...) La lumière pénétrant par les conduits auditifs active les réseaux neuronaux du cerveau humain. (...) Cette sensibilité est due aux protéines photoréceptrices du cerveau, similaires à celles présentes dans les yeux."

"On n'est pas des pigeons" s'est procuré un appareil de luminothérapie "Human Charger" pour vérifier son efficacité.