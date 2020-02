Une éolienne à la maison : un bon plan ?

Les éoliennes fleurissent le long de nos autoroutes mais savez-vous que vous pouvez aussi en installer une chez vous ! Ces éoliennes domestiques, sont beaucoup plus compactes que leurs grands frères industriels. Mais quels sont leurs prix et peuvent-elles réellement réduire la facture d’énergie ? Nous avons bravé la tempête pour vous éclairer. Le prix d’une éolienne domestique peut varier de quelques centaines d’euros à 100.000 euros. A Temploux, l’architecte Hubert Sauvage a installé une éolienne sur le toit de sa maison. Son coût : 37.000 euros. Hubert a choisi cette éolienne à axe verticale parce qu’il la trouvait belle mais aussi parce qu'elle demandait moins d’entretien. La maintenance annuelle de ces engins peut s’élever de 500 à 800 euros. Installée depuis plus de 5 ans, cette machine est très souvent en panne et pour Eric Legrain, Gérant LD Electricité : "ce n’est pas un souci électrique mais un souci technique, au niveau de la conception : le poids de l’engin qui est de 300 kg peut avoir abîmé les roulements de la base et du coup, elle est bloquée."

Non rentable ? Au niveau rendement, cette éolienne devait produire 2500 kWh par an mais elle n’en fournit que 1000 kWh par an, soit 1/4 de la consommation moyenne d’un ménage. Eric Legrain, Gérant LD Electricité avoue qu’il est vrai que l’on est tributaire de dame nature et que les vents chez nous ne sont pas réguliers mais il estime qu’avec une bonne machine, on peut réduire sa facture énergétique. Hubert est conscient que ce n’est pas rentable d’un point de vue financier mais bien d’un point de vue philosophique, écologique. Hubert hésite même à changer de modèle et réinvestir dans une autre éolienne verticale cette fois.

Permis obligatoire Mais le plus compliqué c’est d’avoir l’autorisation d’installer une éolienne car cela demande pas mal de démarches urbanistiques. Hubert nous explique que : " Il faut un permis d’urbanisme et les institutions sont exigeantes au niveau de l’espace. Si jamais, l’éolienne tombe, elle doit le faire dans votre terrain. Il faut donc des jardins assez grands, le visuel par rapport à vos voisins est aussi important ". On trouve ces petites éoliennes surtout dans des zonings industriels ou dans des fermes. Et si vous voulez l’intégrer au bâtiment, attention aux vibrations au niveau du son et des murs…

Autoconstruction Nicolas Delhez fait partie d’un groupe d’auto-constructeurs d’éolienne "A tout vent 2000". Il y a 14 ans, il a installé sur les hauteurs de Pepinster une petite éolienne qui tourne depuis 14 ans : "située à 20 m de haut, et de 2,8 m de large, elle produit 400 kWh heure." Nicolas met en garde : "il faut vraiment beaucoup de connaissances et accorder de l’importance à tout lorsque l’on fabrique et installe une éolienne. Les réglages doivent être parfaits car on pourrait avoir de mauvaises blagues… " Ce groupe de passionnés a mis en place une quinzaine d’éoliennes domestiques. Cette petite éolienne a été faite avec des matériaux de récupération : "le pylône est une ancienne antenne radio, l’axe de rotation est un ancien moyeu de voiture. Les pales, je les ai construites et l’alternateur aussi. Au final, elle aura coûté 1000 euros." Nicolas est rentré dans ses frais après 13 ans : "On estime à 1000 kWh annuels par m2 de surface balayée mais cela dépend beaucoup du vent or nous ne sommes pas près de la mer du nord." Installer une éolienne domestique reste peu rentable à moins d’avoir des vents comme à la côte, ce qui est plutôt rare…