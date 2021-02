Une école facture toujours les activités sportives et la cantine

" Tout ce que je demande, c’est le détail de ces frais. Mes enfants ne vont plus à la piscine ou dans le hall omnisport, ils doivent envoyer des screenshots de leurs courses à pied ou de leurs marches à leurs professeurs et ils ne vont plus à la cantine, l’accès leur est interdit. Je ne comprends donc pas pourquoi je paye. "

Un parent d’élèves qui souhaite rester anonyme a deux enfants en secondaire dans ce collège brabançon. Il voit qu’une majorité de la facture concerne des " Activités sportives " et les " Infrastructures de restauration ". Pourtant, ses enfants ne vont à l’école qu’ une semaine sur deux et n’ont pas accès aux prestations réclamées.

Une piscine qui pose problème

Le nœud du problème : c’est la piscine de l’école. Elle appartient et est géré par l’établissement. Par conséquent, elle représente des frais importants : chauffage, entretient, maitre-nageur, etc. Comme les enfants du secondaire ne vont pas à la piscine, certains parents ne comprennent pas pourquoi l'école, et donc eux, doivent payer pour. Le hic, c'est que cette fameuse continue d'être utilisée par les enfants du primaire.

" S’il on ne facturait les frais de la piscine qu’aux parents dont les enfants sont en primaire, il faudrait quadrupler la facture pour eux. Et ça on se le refuse. On considère aujourd’hui que son utilisation est justifiée, voire indispensable à nos plus jeunes et, oui, on fait appel à la solidarité des parents d’enfants de tous les âges pour s’en sortir financièrement " confesse Xavier Cambron, directeur du secondaire du collège, avant d’ajouter : " si des parents ne souhaitent cependant pas payer pour cela ou n’en n’ont pas les moyens à cause de la crise, je suis prêt à l’entendre et à en discuter avec eux. "