Une déclaration sur l'honneur désormais nécessaire pour passer la frontière - On n'est pas des... Depuis ce mercredi 27 janvier, on ne peut quitter le territoire belge que pour des voyages "essentiels". Et il faut être muni d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne la raison du déplacement. Hier, à la frontière française, à Quiévrain, beaucoup de personnes n'étaient pas encore au courant.