Une déclaration de succession : pas besoin de passer par un notaire

Legacio,la succession sans notaire - On n'est pas des pigeons (73/183) - 30/04/2021 Legacio est une start-up qui peut vous aider, en ligne, à remplir une déclaration de succession. Cette dernière est, de fait, obligatoire dès qu'un décès survient mais, peu de gens le savent, il n'est pas toujours nécessaire,pour ce faire, de passer par un notaire. Les héritiers peuvent remplir cette déclaration eux-mêmes ou encore se faire aider par Legacio qui promet des tarifs moins élevés que les frais de notaire et qui promet d'aider également dans d'autres démarches pratiques, comment résilier un contrat d'assurance par exemple.

Issam vient de perdre son papa du Covid. Passé l'enterrement, la réalité se rappelle rapidement à lui avec l'obligation notamment, de remplir une déclaration de succession à l'intention de l'administration fiscale.

Convaincu, comme la plupart des Belges , que c'est un notaire qui doit remplir ce document, Issam en contacte donc quelques-uns. Ce qui le préoccupe, c'est qu'il n'arrive jamais à savoir le montant exact des honoraires qu'il devra payer. Or, Issam a huit frères et soeurs et il entend leur fournir une information précise et savoir à quoi ils s'engagent.

Sur les conseils d'un collègue, il va alors frapper à une autre porte , celle de Legacio, une start-up qui s'est spécialisée dans les déclarations de succession et propose des services nettement moins chers.