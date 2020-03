Une bouteille à la mer lancée par une famille bloquée en Thaïlande !

Partis pour un voyage de 6 mois, Laurent, Sarah et leurs 4 enfants sont toujours bloqués en Thaïlande. Sur place, la situation devient de plus en plus compliquée, ils lancent un appel à l’aide.

Depuis le 18 mars, la famille tente de prendre contact avec Qatar Airways pour un retour anticipé mais en vain. Ils ont été contraints de réserver un autre vol avec une autre compagnie aérienne. Si tout va bien, ils pourraient repartir le 24 mars via Aeroflot. Mais étant donné les pratiques de surbooking très en vogue en ce moment, ils ne sont pas certains de pouvoir repartir. De nombreux voyageurs voient en effet leurs billets annulés juste avant leur départ.