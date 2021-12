Une bonne mine naturelle pour les fêtes, c'est facile

Le principe ? Ce produit va donner un hâle naturel à la peau en activant le pigment responsable de la couleur de la peau. La peau va être bronzée plus naturellement.

Il se présente sous la forme d'un spray qu'on vaporise en respectant une distance de 30 cm sur le visage et le corps. En le laissant ensuite sécher. Si on est pressé, on chauffe avec un séchage au sèche-cheveux.

Une fois le produit sec, les zones du corps sur lesquelles il y a plus de mélanine vont bronzer plus que les zones qui ne bronzent pas au soleil, - comme l'intérieur du bras, pas exemple. Si on veut, on peut en appliquer autant qu'on veut pendant quelques jours, l'intensité du hâle sera déterminé par votre type de peau.