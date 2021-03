Une bonne lumière pour une bonne vidéo

A l'heure où les influenceuses et influenceurs se multiplient, quelques conseils pour fabriquer une vidéo digne de ce nom s'imposent. A commencer par des conseils en matière d 'éclairage et de lumière .

Si vous optez pour la lampe de votre bureau, le prix (10 euros) sera intéressant mais le résultat ne vous mettra pas en valeur.

Il existe des lampes rondes adaptées à ce type de vidéos. De nouveau, les prix varient d'une lampe à l'autre.

Cyril en a testé une à 59,90 euros, avec télécommande pour régler la puissance du led. La lumière arrive de face, ce qui permet d'améliorer le teint du visage.

Une autre s'élève à 100 euros et propose plus d'options. On peut choisir la puissance des leds et pour certaines, la teinte (froide ou chaude).