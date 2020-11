Une Black Friday Week pour éviter la cohue !

Sur le Net, dans les catalogues et même dans les magasins, c’est déjà le coup d’envoi du Black Friday , le fameux vendredi fou où l’on brade certains prix. Chez nous, ce n’est plus un jour, ni un week-end mais une semaine folle pour éviter la cohue et garder la distanciation sociale !

Des méga soldes !

Ce n’est que mardi matin que Cora propose une centaine de prix bradés dont quelques-uns à -70% nous explique Denis Robin, Directeur au Cora de Woluwe.

La crise actuelle ne change en rien ces promotions. On n’a pas diminué nos promotions malgré la crise.

Ici les achats se font via internet, mais on peut aussi commander via téléphone ou même sur place. Ce qui est intéressant pour les personnes "allergiques" à l’informatique.

Dans ce Cora, les ventes des produits non essentiels sont à -50% voir plus, cette semaine Black Friday est importante : " On a un stock à écouler que l’on a acheté bien avant la pandémie. Tout doit partir ! " explique Denis Robin, Directeur au Cora de Woluwe. Des méga soldes qui durent plus de 24 heures ! La folie du Black Friday semble chez nous se transformer en une semaine plus sage, sans bousculade…