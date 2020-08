Une attelle miraculeuse pour genoux ?

D'après la publicité, cette attelle, en plus d'être confortable et invisible, réduirait les douleurs de vos articulations.

Le test

Il y a 20 ans, Françoise a eu un accident de ski : déchirures des ligaments et explosion du cartilage. Pour couronner le tout, une arthrose s’est ajoutée ! Cette genouillère pourrait-elle l’aider ? " Je me demande si je les ai bien mises car j’ai mal en les portant et quand je veux faire des exercices de flexion, elle ne m’aide pas du tout contrairement à ce que stipulait la notice." Après quelques heures de marche, Françoise n’est pas séduite par ce produit : " Je suis perplexe. En général, mes problèmes sont dans les descentes et j’avoue que cela n'a pas facilité ma marche."

J'ai même ressentie plus de douleur quand je les portais ! Je préfère marcher sans.

Salvatore est couvreur depuis plus de 30 ans, les ont-elles aider ? " On ne peut pas plier les genoux. On ne sait pas marcher car on a mal partout, elle rentre dans la cuisse. A la fin de la journée, mes genoux ont gonflé. En plus, les ressors ne sont pas souples du tout. C’est même difficile de monter un escalier. Selon moi, c’est un gadget à jeter directement à la poubelle. "

C’est une genouillère de robot !

David Strul, Kinésithérapeute en Thérapie Manuelle. Qu'en pense-t-il en tant qu'expert ? " Cette genouillère peu confortable, n’augmente pas vraiment la force de vos genoux et ne réduit en aucun cas les douleurs que du contraire !" Il précise que les sensations de gêne voire de douleur se ressentent au niveau du creux du genou. Il l'a testé en faisant du vélo et a constaté qu’elle ne lui apportait aucune aide ni pour pousser ou ni pour plier. De plus, cette attelle n’existe qu’en une taille ce qui pose problème et est entre autre la raison de l'inconfort.