Une assurance prêt hypothécaire gratuite en Wallonie

Dès le 1er mars, les conditions pour obtenir une assurance prêt hypothécaire de la Région Wallonne seront assouplies. Un bon moyen pour celles et ceux qui veulent se prémunir du risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail. Et c'est gratuit!

La mesure existe depuis vingt ans déjà mais peu de personnes en connaissent l'existence. Une assurance existe pour protéger les propriétaires qui ont contracté un prêt hypothécaire d'une éventuelle perte de revenus. Seulement 2 000 dossiers sont introduits par an et depuis 1999, 7 000 propriétaires en difficulté ont bénéficié de cette assurance pour un montant global de 34 millions d'euros.

A partir du 1er mars, les conditions d'octroi de cette assurance seront assouplies. Voilà les nouvelles conditions :

Il n'est plus nécessaire de faire des travaux de rénovation. Auparavant, il fallait investir 7 500 euros dans des travaux;

Les délais sont allongés : les ménages wallons auront douze mois au lieu de six mois après la passation de l'acte de prêt pour introduire leur demande;

Les montants de l'intervention de l'assurance seront de 9 000 euros par an au lieu de 6 200 euros. Le plafond maximal d'intervention passe à 27 000 euros. Donc si vous perdez votre emploi ou si vous êtes en incapacité de travail, l'assurance pourra rembourser votre prêt à concurrence de 27 000 euros sur trois ans. Et, bien entendu, puisque c'est une assurance, vous ne devrez jamais rembourser cette somme.

Pour en savoir plus, cliquez ici.