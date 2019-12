L’objectif est de comparer les tarifs des différentes courses : Jack payera-t-il plus cher parce qu’il ne connaît rien à Bruxelles et ne parle pas français ? Fanny aura-t-elle une addition moins salée parce qu’elle connaît bien la capitale ?

Pour ce test, deux protagonistes, Jack le touriste et Fanny, vont faire simultanément les mêmes trajets en taxis. Leur périple va démarrer de l’aéroport de Zaventem, direction l’Hôtel Métropole (Place De Brouckère), puis l’Atomium, la Gare de Bruxelles-midi et enfin retour à la RTBF, Boulevard Reyers.

Quatre trajets en taxis pour Jack et Fanny

Un touriste perdu à Bruxelles: une proie facile pour les taxis ? - © Tous droits réservés

Tout commence à l’aéroport de Zaventem… Jack le touriste s’embarque à bord d’un premier taxi, alors que, de son côté, Fanny tombe sur un chauffeur qui la reconnaît directement : " Je regardais Max et Vénus, je demande toujours si on peut faire un selfie ou pas…" Et un peu plus loin, sur la route, le taximan de Fanny lui explique l’itinéraire qu’il a choisi pour éviter un chantier : " Ils font des travaux, ils ont supprimé deux bandes Rue de la Loi…"

Alors que le chauffeur de Jack le touriste, lui, s’est justement engouffré dans la Rue de la Loi, le véhicule est à l’arrêt dans les bouchons et le compteur tourne… Du coup, verdict, à l’arrivée à l’hôtel Métropole, le prix demandé à Jack le touriste : 48,90€. La course de Fanny ne lui a coûté que 42,40€ ! Soit 6,50 € de moins.

Deuxième voyage : Place De Brouckère – Atomium. Jack le touriste va-t-il à nouveau payer plus cher que Fanny ? Cette fois non, 18 € pour Fanny contre 16,40€ pour Jack.

Nouveau trajet ensuite, de l’Atomium à la gare du Midi : la traversée de Bruxelles du Nord au Sud… On a tout le temps de parler et, dans le taxi de Fanny, le chauffeur aborde justement les risques pour les touristes de se faire arnaquer : " Il faut que le touriste en tout cas se renseigne avant de prendre un taxi. Il peut savoir les tarifs, c’est facile avec des applications, parce que, on l’a déjà entendu entre chauffeurs, mais c’est énorme le montant qu’un chauffeur a déjà osé demander à un touriste ". Alors pour cette troisième course : arnaque ou pas arnaque ? 26,80€ pour Fanny et pour Jack 28€; là non plus pas de différence flagrante entre le prix des deux trajets.

Et en bout de course…

Après un tout dernier voyage pour rejoindre la RTBF à partir de la gare du Midi, c’est l’heure des comptes. En bout de course, si on totalise les prix des quatre trajets en taxis pour chacun, Jack le touriste a payé 112€ et Fanny 110€. Une différence négligeable donc qui prouve que notre touriste débarquant à Bruxelles n’a pas été roulé par les taximen rencontrés.