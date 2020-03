Un terminal de paiement mobile qui fait défaut ?

Pas de solution possible ?

Et le dialogue semble compliqué entre l’indépendant et la société Keyware. Lorsque Fabian téléphone à la représentante : "elle me dit qu’elle ne sait rien faire car j’ai signé un contrat". Quand il téléphone à la société, elle dit la même chose : "vous avez payé pour un mini et vous voulez une BMW…". Fabian n’est pas d’accord car il a décidé de prendre ce type d’appareil sur base des conseils de la déléguée commerciale. L’épouse de Fabian, Karine a téléphoné plusieurs fois à la société Keyware, et on lui dit qu’un technicien va passer. Un technicien est venu 5 fois afin de changer quelques paramètres comme le papier qui ne sort plus en double de l’appareil afin de ne pas consommer trop d’énergie mais le terminal se décharge encore après 3 heures. Mais rien ne change, la batterie a une autonomie de 3 heures.

Et c’est surtout Karine et son aidante qui en font les frais tous les jours : " La batterie s’use et on doit courir dans le corridor pour le recharger sur le socle qui est dans le couloir privé de la boulangerie. On fait des kilomètres et parfois on n’a pas le temps, la batterie est toujours plate et les clients sont mécontents." Fabian est même prêt à louer un autre appareil même plus cher afin de donner satisfaction a tout le monde.