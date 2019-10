Un selfie avec un œuf géant ça vous tente ?

L’application Instagram nous permet de partager nos photos. C’est une première en Belgique, un musée vient d’ouvrir ses portes à Tour et Taxis à Bruxelles. Devinez quoi ? Nous l’avons testé. Un musée est peut-être un grand mot. Il s’agit en réalité de faire des selfies dans 30 décors différents : un œuf, un gâteau géant ou encore une pizza en guise de planche de surf.

Premier aperçu : un peu mitigé. Les décors ne sont pas très impressionnants et c’est un peu kitsch à mon goût. Emma Cornut, responsable presse du musée : " Le but, c’est de s’amuser. Ce n’est pas forcément de poster des photos sur Instagram. C’est un parc d’attraction pour la génération d’Instagram. "

Est-ce que ce n’est pas pousser à une surconsommation en sachant que 73% des jeunes seraient sur Instagram ? " On remet en cause les réseaux aussi. Par exemple, on a le Antelope Canyon. Aux Etats Unis, on remarque que plein de gens y vont et que c’est devenu connu à cause des réseaux sociaux. C’est bondé de touristes pour faire la photo parfaite. Vu qu’on l a installé ici, il ne faut plus prendre l’avion ", Emma Cornut.

Un musée sur Instagram mais qui critique en même temps l’application... Je ne suis pas très convaincue. Payer 20 euros par adulte et 16 euros pour les jeunes de moins de 16 ans, on ne nous prendrait pas pour des pigeons ?