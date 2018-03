Un salon de coiffure avec des prix sur mesure

Un petit passage chez le coiffeur peut vite coûter cher. La plupart des coiffeurs appliquent des tarifs définis en fonction du genre et bien souvent les monsieurs paient moins cher que les dames. Un salon de coiffure d'un nouveau genre a ouvert ses portes à Bruxelles: il propose des tarifs sur mesure.

Dani et Sarah viennent d'ouvrir le salon Déconnection à Ixelles, un salon dans lequel on applique des tarifs sur mesure: en fonction de la longueur de vos cheveux et de la difficulté de la coupe demandée. "C'est un peu aberrant de faire des coupes hommes et des coupes dames, ça ne veut rien dire. Il y a des hommes aux cheveux longs et des femmes aux cheveux courts" explique Sarah. D'où l'idée d'appliquer des tarifs en fonction du travail effectué!

Les tarifs sont définis de la manière suivante: 25 euros la coupe courte à la tondeuse et aux ciseaux, 35 euros la coupe courte aux ciseaux, 45 euros la coupe mi-longue ou le carré et 50 euros la coupe longue.

Autre particularité du salon, tous les produits utilisés sont compris dans le prix de la coupe de cheveux: le shampoing, le soin et les produits de finition. Dani et Sarah ne demandent pas de supplément car ils estiment que ça fait partie de leur travail d'utiliser ces produits. Ils ne travaillent d'ailleurs qu'avec des produits Bio et vegan: "Je ne vois pas vraiment de grosse différence avec les produits professionnels à part la différence de prix. Mon associé a des allergies aux produits professionnels, avec les produits Bio et vegan il n'a pas de soucis, il ne doit pas mettre de gants et c'est plus agréable de travailler pour lui" explique Sarah.