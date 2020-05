L’initiative citoyenne “8pm” a déjà offert plus de 1000 repas au personnel hospitalier de 3 hôpitaux bruxellois et lance dès à présent une campagne de crowdfunding pour en offrir 5000 autres mais cet élan de solidarité pourrait s’étendre si les dons sont nombreux ! On est des milliers de personnes à les applaudir tous les soirs à 20h mais comment les aider concrètement ? En leur offrant des repas ! C’est l’idée lancée par deux start-up " Hello Tyro " qui met relation des entreprises en croissance et des stagiaires et le guide culinaire “Bruxelles FoodGuide”.

D'une application à une campagne de crowdfunding Un repas livré au personnel hospitalier pour 10 euros - © Miimosa - 8 pm Un repas livré au personnel hospitalier pour 10 euros - © Miimosa - 8 pm Le 28 mars, ils créaient bénévolement l’application mobile éphémère " 8pm " (8pm-app.glideapp.io) qui vous permet de faire un don de 10€ afin d’offrir un repas à un membre du personnel soignant. Cinq restaurants sont alors partenaires : Bobbi Bao, Fonteyne the Kitchen, Yolo Juice, Pho Diem Xuan et Thaï Saté. Depuis, plus de 1000 repas ont été offerts dans 3 hôpitaux bruxellois : CHU Saint-Pierre, Ixelles-Etterbeek et UZ Brussel. Le personnel hospitalier est très touché par cette marque de soutien des citoyens. C’est le personnel administratif qui dépose les repas dans les unités de soin Covid-19 ou aux soins intensifs. " Le personnel soignant est super-content et ravis d’avoir des repas car les sandwicheries sont fermées aux alentours de l’hôpital et donc cela leur facilite la tâche " nous explique une dame du CHU Saint-Pierre qui préfère rester anonyme Cela nous donne du baume au cœur et de l’encouragement ! A l’hôpital d’Etterbeek-Ixelles, Marie Noelle nous avoue que cette solidarité déployée les laisse pantois et que c’est quelque chose de formidable. " Comme le personnel n’est pas nourri par l’hôpital et que le personnel ne peut sortir facilement des unités Covid, ces repas déposés, leur permet de se poser et de prendre des forces. C’est magique ! " Trois autres restaurants : Freddy met Curry, Dim Yum et Crowd Cooks et deux autres start-up ont rejoint à présent l’initiative : la start-up de réservation de restaurant " TheFork " et celle de financement participatif dans l’alimentation " Miimosa ". Ensemble, ils ont transformé l’application éphémère en une campagne de financement participatif (" crowdfunding ") . L’objectif est ambitieux : passer de 1000 repas offerts à 5000.

On rogne un peu sur nos marges… mais c’est surtout une belle aventure humaine ! Un repas livré au personnel hospitalier pour 10 euros - © Tous droits réservés Un repas livré au personnel hospitalier pour 10 euros - © Tous droits réservés C’est une belle aventure humaine. Nous avons beaucoup de retours positifs de la part des infirmières. L’élan de générosité se ressent aussi du côté des restaurateurs qui sont aussi fortement impactés par le confinement. Jérémie Lambin a ouvert son concept de restauration " Freddy met Curry " pour les entreprises en janvier mais depuis la mi-mars, il s’est lancé auprès des particuliers. " Les repas sont bio locaux et zéro déchet. Ils se composent d’une soupe et d’un plat équilibré et coûtent 10 euros. Mais on a décidé d’offrir un repas sur 5 au personnel soignant des hôpitaux et je livre les hôpitaux ". Saranya Suwan est gérante du restaurant " Thaï Saté " et a décidé aussi de rogner ses marges : " on livre nous-même et nos repas sont à 11,90 euros. On y perd un peu mais au final on s’y retrouve aussi car notre restaurant est désormais fermé le midi et cela nous permet de gérer de nos stocks.

Comment offrir un ou des repas ? Vous voulez offrir des repas au personnel soignant ? Le principe est simple, il suffit d’aller sur ce lien et de choisir un montant à offrir.

