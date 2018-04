Un problème? Le Médiateur fédéral peut vous aider

Aujourd'hui en radio, l'équipe d'On n'est pas des pigeons a reçu Catherine De Bruecker, Médiatrice fédérale. Mais au final, qu'est-ce qu'un Médiateur fédéral? Quel(s) rôle(s) joue-t-il? Dans quel(s) domaine(s) est-il compétent?

En réalité, il s'agit d'une institution indépendante qui est rattachée au Parlement et qui est là pour aider les citoyens qui ont des problèmes avec l'administration. "Ces citoyens peuvent s'adresser à nous gratuitement et on essaie d'analyser le problème, les éléments qu'ils nous donnent, on demande à l'administration sa propre version des faits et puis on essaie de trouver une solution à leurs problèmes...", précise Catherine De Bruecker.

Et au niveau fédéral, les domaines de compétences sont nombreux: allocations sociales, fiscalité, impôts, allocations familiales,... Sur les réclamations qui ont été déclarées comme fondées, un taux de correction de plus ou moins 82% a été obtenu, selon les chiffres de 2017.

Retards, manque d'information et norme de gestion consciencieuse

"Le premier problème que l'on peut souvent rencontrer ce sont les retards, les personnes qui attendent depuis longtemps une décision, une réponse à une question posée il y a longtemps mais à laquelle l'administration met du temps à répondre. Deuxièmement, c'est un manque d'information, les personnes ont posé une question à l'administration et ils ne reçoivent pas la réponse à la question posée; c'est ce qu'on appelle "l'information passive", l'obligation de répondre au citoyen qui s'adresse à vous. Troisième problème, c'est ce qui est appelé la "norme de gestion consciencieuse", lorsque l'administration n'a pas pris en compte tous les éléments du dossier ou n'a pas appliqué correctement une disposition de la réglementation", déclare à nouveau Catherine De Bruecker.

Le médiateur fédéral possède un numéro vert gratuit: 0800 99 961 et un site web sur lequel il y a un formulaire de plainte. Il reçoit aussi les personnes au guichet à Bruxelles ou lors de permanences dans les Provinces.

Il y a plusieurs médiateurs, pour trouver le plus compétent selon le problème qui se pose, rendez-vous sur ce site.