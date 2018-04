Un préservatif aux omega signé "Jacques Mercier"? La caution scientifique fait tout acheter...

Etes-vous sensibles aux allégations santé? Riche en oméga3, en fer, en vitamines? Avec la gamme "Jacques Mercier" vous allez en avoir pour votre argent. Au menu: thé, huile, bain de bouche ou croquettes pour chats aux oméga.

Vous y avez cru? La gamme a été montée de toute pièce par l'émission On n'est pas des Pigeons avec la complicité de Jacques Mercier, porte étendard de la marque.

Nous avons voulu savoir s'il était possible de piéger des consommateurs avec ce style de produits. Les allégations scientifiques ont-elles un impact sur vos achats? Et si c'est une personnalité connue du grand public qui nous vend cette camelote, êtes-vous plus susceptible d’acheter?

Personne n'a décelé la supercherie

Créez une gamme de produit, un logo, une publicité et envoyez Jacques Mercier vanter ses produits au Cora d'Hornu. Un moment de solitude pour notre Monsieur Dictionnaire qui a du vendre ses produits seul, mais entouré de caméras cachées.

Parmi les produits de la gamme "Oméga Mercier": des croquettes pour allonger la durée de vie de votre chat, un thé pour la repousse des cheveux, un bain de bouche pour rendre vos dents plus blanches. Résultats plutôt inquiétants: personne n'a mis en doute les prétendus effets bénéfiques des produits. "Il y avait la mention: "tester scientifiquement" sur l'étiquette, j'ai fait confiance. Et puis c'est quand même Jacques Mercier qui le vend".

Voilà ce que nous ont répondu la majorité des personnes piégées. Seuls quelques doutes ont été émis à propos du préservatif aux oméga, pour "être 6 fois plus performant": dommage qu'il n'existe pas celui-là, conclut goguenard Jacques Mercier.