Bref le vélo a la côte, il est de plus en plus reconnu comme un moyen de transport efficace !

Les cyclistes sont de plus en plus attentifs à l'évolution du marché des assurances et les offres ne manquent pas : Touring, Ethias, Axa, AG, ING, Allianz Assistance, CBC, AP Assurances, Bebank, Aedes, Belfius, ...

Le Gracq est partenaire ce cette initiative commerciale, pour rappel cette association agit pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, au sud et au nord du pays avec Fietserbonds.

Avec ce système on peut s'assurer en 5 minutes : " Si vous achetez un vélo à 9h, à 9h05 vous pouvez être assuré ! Et si vous utilisez uniquement votre vélo en été, pas besoin de payer l'assurance 12 mois." précise encore Patrick Schoofs.

Pour le groupe P&V Patrick Schoofs :" Le client aura un abonnement mensuel qui sera renouvelé chaque mois, payé directement à partir de la carte de crédit , cela évite que le contrat soit reconduit pour un an si vous oubliez de stopper votre abonnement, un concept très différent de ce qu'on peut trouver en ce moment sur le marché." et de poursuivre : " Que ce soit un VTT, un vélo de course, ou un électrique les conditions sont les mêmes, les tarifs dépendent de la valeur du vélo ".

A partir de 8 euros par mois , précise le communiqué, cette assurance propose à l'assuré et sa famille directe une formule de base incluant les garanties de vol, dégâts matériel et assistance.

L'avenir de la mobilité !

Un nouveau type d'assurance pour les vélos - © LeoPatrizi - Getty Images

Du côté du Gracq, on constate que ça fait déjà un petit temps que beaucoup d'assureurs proposent des produits vélo.

Le Gracq a des partenariats avec plusieurs types d'assurance : " toutes les assurances ont leurs avantages et leurs inconvénients, ce n'est pas à nous de trancher, ça dépend du besoin du cycliste, pour un vélo électrique par exemple, certaines assurances seront plus intéressantes que d'autres. On ne recommande pas une assurance en particulier. A chacun de faire son marché. Mais, avec P&V, c'est la première fois qu'une assurance nous propose ce type d'avantage, pour le développement du vélo c'est une bonne chose, ça nous donnera des moyens pour investir dans de la réelle prévention."

Le vélo est de plus en plus convoité, c'est un signal de plus.

Il est considéré comme une solution et un moyen de déplacement utilitaire, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années.

La voiture individuelle montre ses limites, on s'ouvre de plus en plus à toute forme de mobilité, c'est l'évolution.