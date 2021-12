Un nouveau pictogramme pour éviter de jeter les produits laitiers

Faut-il respecter à la lettre les dates de péremption ? Le groupe Colruyt a annoncé il y a quelques jours qu'il rejoignait l'opération Too good to go. Il s'agit d'une nouvelle campagne pour éviter le gaspillage alimentaire. Dans les supermarchés, vous pourrez bientôt découvrir sur certains produits la mention Too good to go. Cela signifie que le produit peut encore être consommé même si la date de péremption est dépassée. Est-ce bien prudent ?