Un nouveau label énergétique pour l'électroménager et les téléviseurs

Ce 1er mars, le nouveau label énergétique est arrivé dans tous les magasins d'électroménagers.

Vous ne devriez plus voir des A triple +. Ça, c'est terminé ... Il ne reste plus qu'une échelle entre A et G pour mesurer l'efficacité énergétique d'un frigo, d'un lave-linge ou d'un téléviseur. Résultat : un frigo vendu encore hier avec un A triple + peut soudainement passer à la classe D. "Il était temps de changer !" selon Test-Achats, en 2020, 97% des appareils étaient dans la classe A+++

Le nouveau label poussera certainement les différentes marques à développer des appareils encore plus efficaces au niveau énergétique.