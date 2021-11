Un micro-cochon comme animal de compagnie, ça vous tente ?

Micro-cochon et conseils d'un vétérinaire - On n'est pas des pigeons (149/183) - 16/11/2021 Invités des Pigeons, Kim et Kevin précisent qu'ils vivent avec Oréo, le micro-cochon depuis un an et demi. Un vétérinaire, David Krygier, est aussi invité par les Pigeons pour donner quelques informations supplémentaires ainsi que des conseils sur l'environnement, la santé et l'alimentation du micro-cochon. Kim et Kevin ajoutent encore quelques détails avant de s'en aller.