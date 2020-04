Un mentaliste bluffe Sara De Paduwa en direct

Fabien Olicard, mentaliste, bluffe l'équipe des pigeons - On n'est pas des pigeons à la maison -... Ce samedi 4 avril, dans "On n'est pas des pigeons à la maison", Sara De Paduwa appelé Fabien Olicard, mentaliste et youtubeur français. Il a réalisé un de ses tours de mentalisme avec la participation de l'animatrice, en duplex via Skype.