Un masque de simulation d'altitude pour augmenter ses capacités sportives

Aujourd'hui, nous avons testé avec Maya un masque un peu particulier. Ce n'est pas un masque pour se déguiser, mais pour augmenter ses capacités sportives : c’est ce qu’on appelle un masque de simulation d’altitude.

Concrètement, c’est un masque en Néoprène que vous mettez sur votre nez et votre bouche en l’attachant derrière les oreilles. Il y a des orifices réglables pour ajuster le passage de l’air à travers le masque et donc simuler l’altitude. Grossièrement, voilà ce qui se passe en altitude : on a moins d’oxygène et pour s’adapter, le corps produit plus de globules rouges. On augmente donc notre consommation d’oxygène quand on revient à une plus basse altitude et par là nos capacités sportives. En théorie ce masque fait la même chose : il crée une hypoxie (donc un manque d’oxygène). Des études réalisées sur ce type de masque (pas celui-ci en particulier) montrent que les simulations d’altitude ne sont pas très convaincantes...

C’est pour cela que beaucoup de sportifs s’entraînent quand même avec ces masques. Mais vous pouvez le faire avec autre chose. Un champion belge d’apnée s’entraînait d'ailleurs en respirant à travers l’orifice minuscule d’un capuchon de bic.

Sinon, pour stimuler la production de globules rouges, les séjours en altitude fonctionnent vraiment. Mais comme on n’a pas tous la possibilité de passer plusieurs semaines à la montagne, certains sportifs utilisent des tentes, caissons, ou chambres hypoxiques, qui sont donc appauvris en oxygènes. Là c’est une vraie simulation d’altitude, contrairement à ce masque.