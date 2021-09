Un marché de l'occasion en progression chez les concessionnaires, toutes marques confondues

Conséquence logique des très longs retards dans les livraisons, il y a moins de voitures neuves sur le marché. Le marché de l’occasion est en pleine croissance. Dans les garages, les voitures d’occasion sont fort demandées et les ventes dans certains garages se chiffrent jusqu'à plus de 30%.

Philippe Tans , transporteur de voitures, nous confirme cette tendance. " Avant, je travaillais de 13 à 14 heures par jour. Maintenant, je n'en fais pas 10. On me téléphone certains jours pour me dire de rester à la maison."

Le directeur général Toyota , Alain Gégo , note qu'après le confinement, en mai 2020, il y a eu une forte demande pour des véhicules d'occasion, principalement sur l'hybride. Les acheteurs recherchent une gamme supérieure à un prix plus intéressant. Une voiture d'un an, 8 000 euros moins cher que le prix tarif.

Jean-Claude Quevrain, administrateur délégué Quevrain Automobiles, insiste que les garages font fortement attention à l’histoire de la voiture, son vécu, tel que, par exemple, le suivi des entretiens.

Il explique leur façon de travailler: "On consulte la base de données des fabricants. On y trouve des éléments comme le suivi des entretiens, les opérations effectuées sous couvert de la garantie, les opérations de rappel mises en place." Et de conclure: "C 'est ce que le client attend de nous: qu'on leur trouve la bonne voiture. Le même service qu'en neuve."