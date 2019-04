Un magasin discount qui se lance aussi dans le voyage

Pour la plupart d'entre nous, Lidl, c'est un supermarché discount des plus classiques... Mais aujourd'hui, Lidl, c'est aussi sable chaud et palmiers. Il y a un peu plus d'un an, l'enseigne s'est lancée dans le voyage en ouvrant sa propre agence en ligne. Avec une promesse audacieuse... Le vrai prix de vos rêves!

Nous avons fait le test avec une réservation

Simple slogan ou réalité? Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés... " Tout s'est super bien passé, Nous repartirons avec vous, Arnaque..., Très déçue,... ". Alors qu'en est-il? Nous allons tester en épinglant ce voyage : une semaine à Corfou, hôtel trois étoiles pour une personne, petit-déjeuner compris... Le meilleur prix chez Lidl Voyage, c'est un départ le 22 mai pour 434 euros... Nous allons comparer dans des agences de voyage en demandant exactement les mêmes conditions... Obtiendrons-nous un meilleur prix?

Dans la première agence, ce sera 766 euros, mais pour un all in. Pas mal par rapport à l'offre Lidl, mais attention, c'est une promo temporaire... " Le vol gratuit est compris dans le prix. Vous économisez 300 euros. C'est une promotion valable jusqu'à demain... Il faut le savoir " nous dira-t-on. Car un jour plus tard, et c'est 300 euros de plus pour le vol. Dans la deuxième agence, on ne trouvera pas mieux... On nous propose un séjour en demi-pension à 842 euros. Troisième agence, les prix vont encore grimper. Il ne reste qu'une formule en demi-pension à 1 300 euros.

Dans les trois agences visitées, les formules semblent toutes plus chères que chez Lidl voyage, mais évidemment nous n'avons pas comparé la qualité des prestations, ni celle du suivi... Pour obtenir le meilleur prix, nous allons devoir nous-mêmes réserver ce voyage à Corfou avec la même compagnie que Lidl, au même hôtel et à la même date.

Résultat: le séjour nous coûte 433 euros, seulement un euro de gagné par rapport à l'offre de Lidl voyage.