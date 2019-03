Un magasin d'occasion pour acheter un vélo ?

Vélos pour enfants, de courses, ou vtt... il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets dans le magasin de seconde main où nous nous sommes rendus. De 39 euros pour un vélo enfant jusqu'à 300 pour un modèle de marque. " C'est un vélo qui a dix ans. Si vous l'observez, il n'a pas de traces d'usure. C'est quelqu'un qui l'a acheté, qui a roulé une ou deux fois et qui ne l'a pas trouvé à son goût, donc il est revenu. C'est un vélo bien équipé, triple plateau, les éléments sont tous comme neufs. Prix de base : on est entre 1 200 et 1 500 selon l'époque à laquelle il est sorti. Ici, 299 euros " explique Grégory Thiels, Gérant de magasin Troc.

Un vélo de seconde main, une bonne affaire?

Ce magasin propose différentes gammes de prix mais toujours avec un beau rabais par rapport au prix du neuf... En moyenne 50%, parfois plus... Mais ferez-vous toujours une bonne affaire en achetant un vélo de seconde main? C'est ce que nous tentons de savoir dans un autre magasin d'occasion, en caméra discrète, avec un pro du vélo... " Ce qu'il faut voir, c'est si les pièces sont bien solidaires les unes des autres. Donc par exemple, est-ce qu'il y a du jeu dans la roue avant? Dans le pédalier? Dans la roue arrière? D'une manière générale, ce vélo n'a pas de jeu. C'est déjà pas mal. Est-ce que le freinage est correct? Il est acceptable, correct sur l'avant, mais sur l'arrière c'est un peu juste. Ensuite est-ce que les roues frottent? On lance la roue... et elle frotte. Donc il y a un réglage des freins à faire. Deuxième chose, la roue arrière frotte aussi. On constate que le câble est au bord de la rupture. Pour moi, le problème se situe au niveau du prix. 149 euros, c'est un vélo de chez Décathlon... On n'est pas très loin du prix d'achat... " nous expliquera-t-il.

Ce n'est donc pas une super affaire, par contre, ce vélo de ville pour dame à 300 euros semble séduire notre client mystère... Bon point, nous pouvons l'essayer... Notre pro du vélo s'y colle : " Le vélo est correct. La chaîne est très rouillée mais il ne faut pas se laisser effrayer par ce genre de chose. C'est un beau vélo de marque allemande, réputé, avec des composants de bonne qualité. Pour moi c'est un bon achat, et pour le prix c'est ok. Ce genre de vélo neuf coûte environ 700 - 750 euros ".

Contrôle de sécurité : vivement conseillé

Une fois votre vélo acheté, un petit contrôle de sécurité est vivement conseillé. " Si par exemple on a des freins qui sont mal réglés ou une roue avant qui est desserrée, ça provoquera un accident qui coûtera vite plus que les quinze euros d'entretien. Deuxièmement, il y a certaines avaries qui peuvent dégrader le vélo et ça peut vite coûter cher donc je crois que ça vaut la peine de passer par un professionnel pour avoir un avis rapide " précise Jean-Philippe Gerkens.

Et pourquoi pas dans cet atelier... où l'on contrôle et répare tout type de vélos... Luben est chef d'atelier, il nous donne un petit truc pour éviter les mauvaises surprises... " Cette pièce s'appelle le moyeu. A partir du moment où cette pièce est fabriquée en trois pièces, donc avec un corps central et deux flasques, on voit bien qu'ils sont séparés, c'est la preuve que cette pièce n'est pas faite selon les exigences de tenue de la roue ". La pièce doit être d'un seul tenant, comme ici... Une astuce facile à retenir... pour vous guider dans votre achat.