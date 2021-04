Un logo pour moins de 10€, une arnaque ou un bon plan ?

Fiverr , une plateforme leader sur le marché, met en relation avec des freelance de la création media. Ceux-ci s’engagent à vous livrer un logo en 24 heures à des tarifs variés, toujours imbattables. La commande est passée via un formulaire. Un mail avertit que le logo est prêt en temps et en heure.

Un nouveau logo Pigeons à moindre prix sur le net: mode d'emploi - On n'est pas des pigeons... Créer un logo pas cher sur le net, c'est rapide et pas cher. Démonstration.

Céline Prevoo, graphiste, répond à la question :

" Le prix d’une conception de logo hors charte graphique peut varier entre 500 jusqu’à 1500 ou 2000 euros, selon les besoins du client. Créer un logo prend du temps. On rencontre le client, on fait connaissance. On écoute ses besoins et ses envies. Comprendre son secteur d’activité, dans quel environnement il évolue : c’est vite 20 heures de travail pour créer un logo. "