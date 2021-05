Un Instagram destiné aux moins de 13 ans ?

Instagram voudrait lancer une version pour les jeunes de moins de treize ans qui, aujourd'hui, ne sont pas censés se trouver sur les réseaux sociaux sans mentir sur leur âge. Ce que beaucoup d'enfants font, environ 35% selon le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez. Cette limite d'âge ressemble à une fausse règle dit Bruno Humbeek de l'UMons et la version jeunesse d'Instagram serait donc en soi une bonne chose. Mais, si Instagram promet de filtrer les contenus, qu'en sera t'il de la publicité ? Et du cyberharcèlement ? Il faudra rester attentif à cela tout en laissant à l'enfant une certaine autonomie.

Instagram pour enfants ? - On n'est pas des pigeons (75/183) - 04/05/2021

Bruno Humbeeck, responsable de recherche à l'UMons, explique que cela n'a pas de sens de jouer sur le curseur d'âge.

"On sait que c'est de plus en plus jeune, et de plus en plus nombreux. Il vaut mieux éviter de jouer avec cette fausse règle, qui, de toute façon, n'est pas d'application."