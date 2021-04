Un hôtel réservé aux enfants à Durbuy fait beaucoup de bruit

Un hôtel pour enfants à Durbuy - On n'est pas des pigeons (64/183) - 16/04/2021 Kids Hotel, un hôtel réservé aux enfants vient d'ouvrir ses portes à Durbuy. Covid oblige, les règles sanitaires adéquates y sont appliquées: les enfants y vivent en bulles de dix et dorment dans des chambres individuelles ou réservées à la bulle familiale. La légalité est donc bien respectée. Mais, cet hôtel suscite quelques réactions du côté des mouvements de jeunesse, tels les scouts, qui se sentent lésés. Ils n'ont, en effet, pas la possibilité d'offrir cela à leurs affilié(e)s.

Bart Maerten, le patron du Kids Hotel, est excédé par tout le remue-ménage:

" On a fait un hôtel pour des enfants. On ne doit quand même pas expliquer à toute la population. On est dans la législation. On est quand-même intelligent, on fait tout ce qu'il faut dans les mesures Covid."