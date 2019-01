Un harnais pour redresser le dos et se tenir bien droit

Redresser le dos, se tenir bien droit, ce serait possible grâce à un simple harnais! Son coût : 27 euros. Nous vous avons d'ailleurs demandé votre avis... "Je me sens un peu raide", "Je sens un maintien mais je ne sens pas que ma colonne est redressée", "Ca m'oblige à rester plus droit"...

Nous avons été voir ça d'un peu plus près, chez Muriel André, spécialisée en Rééducation Posturale Globale. Pour notre spécialiste, le harnais nous fige dans une position, et va provoquer des tensions... "Pour effectuer ce redressement, Corentin a remonté le thorax. Donc ça va altérer la respiration. Ici on va aussi voir que pour obtenir cette position, il monte les épaules, il creuse le dos, et il fixe le thorax. Donc il va augmenter la compression au niveau des vertèbres dorsales, avoir une tension excessive entre les omoplates et en plus, des tensions qui vont monter vers la nuque, donc vers les cervicales".

Changement de lieu, nous nous sommes rendus dans un cours de streching global actif. Toutes les semaines ces personnes consacrent du temps à l'étirement de leurs muscles. Ils ont aussi testé le harnais. "Je me sens un peu coincé, c'est un peu particulier. Je viens pour me décoincer et ici ça me contracte" nous informe l'un des testeurs. Mais alors, quelle est la solution pour se redresser, se tenir droit? "Ce redressement n'est possible que si on donne une longueur suffisante à l'ensemble du système musculaire pour adopter cette position. C'est une traction qui est légère, mais qui est maintenue dans le temps. Un petit peu. De façon à sentir que le muscle se relâche et se laisse étirer. On ne l'agresse pas par une traction brutale" nous explique à nouveau Muriel André.

Plutôt que dans un harnais, il vaut mieux investir dans une méthode d'étirement régulier, comme le streching global actif, par exemple...