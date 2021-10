Un fût de 50 litres de bière = 192 ou 168 verres de 25 cl ? On a testé

Combien de bières dans un fût? - On n'est pas des pigeons (127/183) - 07/10/2021 Paul-Henri Burrion s'est rendu à la Cuve à bière à Namur pour tester le fût de bière de 50 litres. En effet, il y a problème: pour le fisc, ce fût contient 192 verres et pour les cafetiers 168. Le Conseil d'Etat ayant donné raison aux cafetiers, Paul-Henri a voulu vérifier. Et, ce sont bien les cafetiers qui ont raison. Conclusion, ces derniers sont trop taxés par le fisc.