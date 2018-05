Un fil à coudre qui se dissout à la chaleur

Pas facile de pratiquer l'économie circulaire dans le prêt à porter. Les fabricants de vêtements recyclent très peu. A peine 1% des vêtements fabriqués dans le monde actuellement. Paradoxalement, les ventes de vêtements ne cessent de croître: elles ont doublé en quinze ans. Conscients du problème, deux jeunes Belges ont cogité autour de l’idée d’un fil de couture qui se dissout à la chaleur.

Cette invention leur a valu de remporter le prix Global Change Award de la fondation H&M. Leur start up Resortecs a reçu 150 000 euros de soutien financier. Nous les avons rencontrés à Gand. Cédric Vanhoeck est ingénieur et styliste, Vanessa Counaert est ingénieure commerciale.

Dans leur atelier, pas beaucoup de moyen: un mannequin, un mètre ruban, et une table autour de laquelle phosphorent les idées. Leur idée, en fait, ne tient qu'à un fil. Il s’agit d’un fil polyester qui ressemble beaucoup à ceux utilisés par les producteurs de vêtement. Sa particularité: il se dissout à une température située entre 160° et 190°.

Cédric nous fait une démonstration à l'aide d'un chalumeau décapant peinture. Il l’applique sur la petite poche cousue sur un t-shirt. Mais ne risque-t-il pas en même temps de brûler le vêtement? Non, nous explique Cédric car la chaleur du décapant n’excède pas la 200° et la plupart des tissus ont une température de thermo-fusion au-delà de 200°. Après quelques minutes, miracle la poche se détache. Seul le fil a fondu, les pièces du vêtement sont restées entières.

La veste de Cédric, elle, est cousue de ce fil polyester particulier qu'ils ont conçu. Et comme ils ne reculent devant aucun sacrifice, ils vont aussi la tester... En 5', elle se retrouve en pièces détachées. Plus besoin de démonter les vêtements manuellement, désormais un petit coup de chaud et ils se retrouvent en pièces détachées réutilisables. Un procédé malin à condition à l'avenir de ne pas repasser ou exposer les vêtements ainsi cousus à trop haute température. Dans un premier temps, Cédric et Vanessa ne comptent pas réaliser de vêtements à repasser.

Vous l'avez compris, les vêtements de pompiers ne seront jamais cousus avec ce fil soluble sauf si eux-mêmes veulent se dénuder...