Un festival estival de festivals, mais à quel prix?

En attendant les festivals musicaux de l’été, les préventes ont évidemment commencé depuis un petit temps. Alors de Werchter à Dour en passant par Bruxelles ou Liège, on a passé en revue pour vous les prix des différents "pass" et du camping pour un festivalier. Les prix qui suivent sont valables pour une personne pour la totalité du festival et pour le camping, on a chaque fois retenu la formule la moins chère car partout il y a différents tarifs appliqués en fonction du confort des installations mises à disposition.

Un été de festivals

Ce petit tour d’horizon est évidemment non exhaustif tant les festivals sont légion durant l’été en Belgique. Mais on a pointé quelques grands rendez-vous...

Un programme de festivalier qui commence à Couleur café à Bruxelles: 34 concerts annoncés et 3 jours de festival, le prix du ticket COMBI approche 90 euros, 104 euros avec le camping.

Pour ceux qui brûlent d'impatience de retrouver les Ardentes à Liège, ça va chauffer pendant 4 jours avec 70 concerts : 125 euros le PASS, 140 euros camping compris.

Ou alors il y a évidemment les 97 concerts de Rock Werchter (qui a lieu aux mêmes dates que les Ardentes) mais c'est plus cher... Le budget grimpe ici à 238 euros pour 4 jours, 265 euros si votre tente vous accompagne.

Du côté de Dour, festival rime avec 5 jours... Et un record du genre: 226 concerts prévus, 170 euros le pass et en version basique: le camping est gratuit.

La folie des Francos à Spa, elle, coûtera 113 euros pour 4 jours 59 concerts, comptez 134 euros si vous campez sur place.

Pas question de camping en revanche en plein centre de Bruxelles pour le Brussels Summer Festival, sûrement un des moins chers de l'été: 55 euros pour le pass de 5 jours...

Et un dernier pour la route au mois d’août, direction Hasselt pour le Pukkelpop, 205 euros pour le ticket "combi 4 jours", et comme à Dour le camping basique est gratuit.

Et la totale?

Enfin, si vous êtes un vrai mordu, que vous avez la santé, et que avez du mal à choisir, vous pouvez aussi opter pour un marathon de festivals tout au long de l'été... En fonction des dates compatibles voici une formule possible: enchaîner Couleur café - Rock Werchter - Dour - Les Francos et le Pukkelpop. Total: 857 euros camping compris mais évidemment sans nourriture ni boissons… Voilà déjà un joli budget pour les vacances!