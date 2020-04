Un étrange " train d'étoiles " traverse le ciel belge

L’objectif du projet étant de favoriser l’accès à internet partout dans le monde , y compris dans les endroits les plus reculés, et ainsi avoir le monopole du réseau mondial.

Les craintes d’une pollution lumineuse

Space X starlink in the night sky - © Denise Taylor - Getty Images

Space X starlink in the night sky - © Lowell Observatory

Le " train de satellite " observé hier soir était particulièrement brillant : " le métal qui constitue le satellite reflète la lumière du soleil vers la terre, en fonction des conditions météo on peut donc très bien les observer quasiment toutes les nuits ".

Placés en orbite basse à 440 kilomètres au dessus de nos têtes, la constellation pose question quant à la pollution lumineuse qu’elle provoque. Les photographes amateurs constatent, lors d’une pose longue, un trait lumineux sur leur clichés, dû au mouvement rectiligne des 60 satellites. Quant aux astronomes professionnels, certains se sont inquiétés de voir des traînées lumineuses sur un cliché pris par le télescope de l’Observation Lowell situé dans l’Arizona, alors qu’il tentait d’observer la galaxie NGC 5353/4.

Elon Musk précise que les satellites ne sont pas encore sur leur orbite définitive. Ils devraient, dans un futur proche, dévier leur trajectoire pour se situer 100 kilomètres plus haut. L’effet de " convoi lumineux " devrait donc s’estomper du fait que la distance entre chaque satellite sera plus grande. A terme, la constellation complète de 12000 satellites s’étendra à 1200 kilomètres au dessus de la terre. Une altitude où il sera très difficile de les voir à l’oeil nu selon le patron de SpaceX. L’explication ne convainc cependant pas Raoul Lannoy, astronome amateur, président de l’astroclub Véga à Gembloux : " comme ils seront très haut, ils seront éclairés plus longtemps par le soleil. Ils seront donc visibles plus longtemps dans notre nuit ".