Un dentifrice éducatif : utile ou futile ?

Au rayon hygiène dentaire, un nouveau produit vient de faire son apparition : il s’agit du dentifrice " éducatif "… Un drôle de mot pour une pâte disponible actuellement que sur la toile pour 4.45 euros. L’occasion d’un test à plusieurs, afin de voir si le produit tient ses promesses.

Sur la boîte Elgydium, il est précisé que le produit colore la plaque dentaire. En clair, si vous ne vous lavez pas bien les dents, celles-ci vont rester couvertes de pâte. Pour le vérifier, nous avons donc demandé à une famille et à une dentiste d’essayer. Verdict après brossage d’une minute, la dentiste a les dents bien blanches, ce qui signifie qu’elle n’avait pas de plaque dentaire et surtout que son brossage du matin avait été efficace. Par contre, du côté de la famille, les dents sont vertes. Le produit, en effet, a une couleur étonnante (vert-noir) qui, une fois en bouche, se transforme en vert pomme. De quoi faire peur à celui ou celle qui se retrouve avec du vert sur les dents. Seule solution alors : continuer le brossage sans rajouter de pâte dentifrice. Et là, après une nouvelle minute, on recrache et on observe le résultat : enfin blanc, signe que toutes les zones ont bien été nettoyées.

Efficace à tous les âges

Le dentifrice éducatif est une vraie belle découverte. Car il oblige à ne pas bâcler le brossage. Ici, pas possible de sortir l’argument " je n’ai pas le temps ". Avec cette pâte, il faut bien brosser, continuer, prendre son temps… Bref, il faut se laver les dents correctement. Histoire d’éviter l’accumulation de la plaque dentaire qui regorge de millions de bactéries.