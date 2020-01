Un coupe légumes & fruits : j'achète ou j'achète pas ?

Coupe légumes & fruits - © OlgaMiltsova - Getty Images/iStockphoto

Coupe légumes & fruits : j’achète ou j'achète pas ? - On n'est pas des pigeons - 20/01/2020 Nouvelle promo dans le folder de carrefour : un coupe légumes et fruits à 8.99 euros ! Pour moins de 10 euros, on a un appareil qui promet de couper les légumes de trois manières différentes : spaghettis fins, spaghettis grossiers et spirale... de quoi donner envie de le tester dans un restaurant avec chef-cuisinier pour voir si ça vaut le coup de l'acheter !